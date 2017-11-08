На центральному ринку спіймали нелегала з Кавказу

08/11/2017 Розмір тексту:

З 16 жовтня по 24 грудня поточного року на території України проходить операція «Мігрант». Патрульні поліцейські Тернополя посилено слідкують за дотриманням законності на території країни громадянами інших держав.

Інспектори під час спільного відпрацювання по операції з головним спеціалістом сектору запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення на території ринку виявили 23-річного хлопця грузинської національності. Він перебував на території України незаконно.