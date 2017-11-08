На центральному ринку спіймали нелегала з Кавказу

08/11/2017 0
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З 16 жовтня по 24 грудня поточного року на території України проходить операція «Мігрант». Патрульні поліцейські Тернополя посилено слідкують за дотриманням законності на території країни громадянами інших держав.

Інспектори під час спільного відпрацювання по операції з головним спеціалістом сектору запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення на території ринку виявили 23-річного хлопця грузинської національності. Він перебував на території України незаконно.

На нього склали матеріали за ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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