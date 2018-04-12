На центральному ринку спіймали кишенькового злодія, який обирав заклопотаних жертв

12/04/2018 Розмір тексту:

Працівники обласної поліції розшукали кишенькара, який промишляв на території центрального ринку. 30-річний мешканець Теребовлянського району вже має досвід у вчиненні протиправного, адже в минулому відбував покарання за крадіжки.

Як встановили поліцейські підозрюваний обирав неуважних та заклопотаних жертв. Так, черговою жертвою він обрав жителя Збаразького району. В очі крадієві попав саме мобільний телефон чоловіка, який той зберігав у задній кишені штанів. Потерпілий навіть не зауважив той факт, як залишився без засобу зв’язку.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.