На центральному ринку продавали дуже небезпечні “приправи”

24/02/2017 Розмір тексту:

Про продаж забороненої речовини на овочевому ринку обласного центру на лінію “102″ повідомив місцеий житель. За вказаною адресою одразу виїхали оперативники підрозділу протидії наркозлочинності. За словами Михайла Димиди, на місці події вони виявили автомобіль марки «ВАЗ-2107», який належить жителю іншої держави. Чоловік продаючи на ринку спеції, з-під прилавку приторговував і насваєм. За пакуночок речовини просив п’ятдесят гривень.

Правоохоронці кажуть, що сьогодні насвай не вважається наркотиком, хоча є небезпечним для здоров’я. Тому продавця складно притягнути до будь-якої відповідальності. Насвай широко використовують в країнах Середньої Азії. Основний компонент даного продукту є махорка або тютюн. Додають до нього гашене вапно, золу різних рослин, верблюжий або курячий кал та олію.

Михайло Димида стверджує, що вони уже неодноразово зверталися до міністерства, аби насвай внести до розряду небезпечних наркотичних речовин. Оперативник стверджує, що кожен, хто починає з насваю, згодом може перейти до важчих наркотиків.

Найчастіше насвай купують школярі.Кульки суміші закладають під нижню губу, під язик або за щоку. Проковтнуті слина чи крупинки зілля можуть викликати нудоту, блювання і пронос.

Правоохоронці радять час від часу батькам перевіряти своїх дітей, а особливо під язиком і в районі губ. Вживання насваю викликає подразнення, а також утворення язвочок та ран.

Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 частина 1 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, повідомляє “Досьє 102“.