На центральному ринку ледь не згорів кіоск з мобільними телефонами. ФОТО

24/05/2017 Розмір тексту:

Сьогодні вранці до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу в одному з кіосків на Центральному ринку Тернополя.

До місця події негайно вирушило перше відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю, встановлено, що відбулось коротке замикання без подальшого горіння електрощитової в одному з металевих кіосків на Центрального ринку, повідомляють в управлінні ДСНС.

За фактом події перевірку (розслідування) здійснює група швидкого реагування Тернопільського міського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області.