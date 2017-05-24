На центральному ринку ледь не згорів кіоск з мобільними телефонами. ФОТО

24/05/2017 0
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Сьогодні вранці до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу в одному з кіосків на Центральному ринку Тернополя.

До місця події негайно вирушило перше відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю, встановлено, що відбулось коротке замикання без подальшого горіння електрощитової в одному з металевих кіосків на Центрального ринку, повідомляють в управлінні ДСНС.

За фактом події перевірку (розслідування) здійснює група швидкого реагування  Тернопільського міського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області.

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