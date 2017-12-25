На центральній площі Тернополя відзначили католицький Святвечір. ФОТО

24/12/2017 Розмір тексту:

Мюзикл про Різдво, Святкові пісні, колядки та привітання з Різдвом лунали на Театральному майдані у Тернополі 24 грудня.

Жителі міста, які зібрались на Святвечір, також переглянули мюзикл про народження Христа, повідомляє Терен.

Як відомо, цього року 25 грудня зробили офіційним вихідним, аби дати змогу усім бажаючим святкувати Різдво з більшістю християн у світі.

– Більшість завжди перемагає, – каже тернополянин Віталій Лунько. – Ми раніше були під радянським комунізмом, який диктував свої правила. Сьогодні утверджуємо свою приналежність до європейських традицій.

Перед гостями виступив зведений хор із артистів та аматорів. Як каже артистка Тернопільської обласної філармонії, заслужена артистка України Надія Гусениця, усіх об’єднала гармонійна атмосфера Різдва.

– Не так важливо, яка дата святкування. Важливе розуміння сенсу Різдва, – говорить пані Надія. – У центрі відзначення має бути Христос. І коли різні люди збираються навколо такої мети, то всім комфортно і радісно.