На тротуарі у центрі Тернополя можна було прийняти гарячий душ. ВІДЕО

26/10/2017 Розмір тексту:

Відео, як на тротуар ллється окріп з балкону четвертого поверху, надіслав читач “20 хвилин”.

– Проходив по вул. Руській, 18, а з балкону на людей ллється вода, – каже тернополянин Володимир. – Вода гаряча, з неї аж пар йде. Думаю там трубу прорвало, а власник вивів воду на балкон, щоб квартиру не затопило.

Якщо вода тече з балкона, то цього коментувати в обслуговуючому підприємстві не беруться, пише “20 хвилин“. Адже, при виникненні аварійних ситуацій у квартирі, власник житла має право усувати її на власний розсуд, залучаючи при цьому як обслуговуюче підприємство, так і приватні фірми, або ж власними силами.

Микола Васьковський, головний інженер ТОВ «Мрія», яке обслуговує вказаний будинок, повідомив, що причиною витікання гарячої води може бути проведення робіт із розповітрювання труб у будинку, яке зараз проводять працівники підприємства.

– У будинку на Руській, 18 система опалення з верхньою розводкою. Каналізації там на горищі нема, відтак немає іншого виходу, як спустити те повітря разом з гарячою водою на вулицю, адже батареї розповітрити. По жолобах вона іде в водостічні труби і на землю. Таку особливість мають фактично всі будинки по Руській, тому вже багато років розповітрювання батарей у цих будинках проводиться саме так. Якщо каналізація виходить на технічний поверх, на горище, то повітря з гарячою водою спускають в каналізацію і візуально нічого не видно. Якщо ж такої можливості немає, то спускають через слухове вікно на шиферну покрівлю, по жолобу у водостічну трубу і на землю. Якщо не злити повітря з водою, то не будуть гріти батареї, – пояснює фахівець.

До речі, вчора 25 жовтня через прорив труб припинили подачу теплоносія до будинків в різних мікрорайонах міста. Зокрема: проспект Злуки,39 – порив трубопроводу опалення в будинку; Листопадова, 2 – порив трубопроводу опалення в підпільному каналі; бpатiв Бойчукiв, 1,1а,5,5а – порив трубопроводу теплової мережі; Лепкого, 6 –порив трубопроводу опалення в жилому будинку; ДНЗ №22 по вул. Лепкого,1 – порив трубопроводу опалення. Наразі усі аварійні ситуації ліквідували, повідомили в управлінні ЖКГ.