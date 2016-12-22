На тролейбусну лінію до Білої передбачили 14 мільйонів гривень

22/12/2016 Розмір тексту:

14 мільйонів гривень передбачили у проекті міського бюджету на 2017 рік на спорудження тролейбусної лінії до села Біла.

Про це на своїй сторінці у “Фейсбуці” повідомив депутат Іван Сороколіт.

“Тролейбусна лінія “6-й магазин – село Біла” – один з найбільших (а можливо і найбільший) інфраструктурних проектів Тернополя 2017-го року.

Це дуже радісна звістка як для частини виборців мого виборчого округу, так і тернополян з усіх мікрорайонів, адже в “промислову зону” щодня на роботу добираються люди з усіх куточків міста.

Коротка історія питання:

Близько 2-х років тому міський голова Сергій Надал дав амбітну обіцянку спорудити потрібну (!) тролейбусну лінію по вулиці Бродівській.

Тоді велика частина тернополян дуже зраділа. Люди засипали подяками і міського голову, і депутата. )

На жаль, зважаючи на високу вартість даного задуму, він неодноразово переносився. Вивчалась можливість пуску спеціального тролейбусу без електролінії (на електро-акумуляторах, з “рогами”, котрі опускаються на ділянці без лінії).