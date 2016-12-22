На тролейбусну лінію до Білої передбачили 14 мільйонів гривень
14 мільйонів гривень передбачили у проекті міського бюджету на 2017 рік на спорудження тролейбусної лінії до села Біла.
Про це на своїй сторінці у “Фейсбуці” повідомив депутат Іван Сороколіт.
“Тролейбусна лінія “6-й магазин – село Біла” – один з найбільших (а можливо і найбільший) інфраструктурних проектів Тернополя 2017-го року.
Це дуже радісна звістка як для частини виборців мого виборчого округу, так і тернополян з усіх мікрорайонів, адже в “промислову зону” щодня на роботу добираються люди з усіх куточків міста.
Коротка історія питання:
Близько 2-х років тому міський голова Сергій Надал дав амбітну обіцянку спорудити потрібну (!) тролейбусну лінію по вулиці Бродівській.
Тоді велика частина тернополян дуже зраділа. Люди засипали подяками і міського голову, і депутата. )
На жаль, зважаючи на високу вартість даного задуму, він неодноразово переносився. Вивчалась можливість пуску спеціального тролейбусу без електролінії (на електро-акумуляторах, з “рогами”, котрі опускаються на ділянці без лінії).
Щиро тішусь, що обіцянка не забута.
У 2017-му році задум буде втілюватись у життя.
Спільними зусиллями прийнято бюджет Тернополя на 2017-й рік, у котрому закладено 14млн.грн. на будівництво ПОВНОЦІННОЇ тролейбусної лінії до села Біла.
Щоб це відбулось також потрібне часткове долучення селищної ради села Біла (офіційне звернення до Тернополя, участь у спорудженні зупинки та розворотного майданчика). Хто має знайомих або сам проживає у Білій – підкажіть, щоб проявили активність”, – пише депутат.
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