На трьох вулицях сьогодні припинено водопостачання

26/12/2016 Розмір тексту:

У зв’язку з переключенням водопровідної мережі на вул. 15 Квітня (біля 29 будинку), 26 грудня від 09.00 до 23.00 буде припинено водопостачання за адресами: вул. Київська, 9, 11а; 15 Квітня, 37, 39, 29; Симоненка, 6.

Про це повідомляє КП “Тернопільводоканал”.

Мешканці будинків про тимчасове відключення були попереджені заздалегідь.

На кожному з піді’їздів було розвішано письмове оголошення.