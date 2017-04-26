На трасі Тернопіль-Львів обстріляли автомобіль. ВІДЕО

25/04/2017 Розмір тексту:

22 квітня в одному з готельно-розважальних комплексів Тернополя виник конфлікт між представниками охоронної структури та місцевими жителями. Суперечка переросла в силове протистояння, виникла бійка у результаті якої був використаний травматичний пістолет.

На місце події виїжджали працівники поліції, які і встановили особи усіх учасників бійки. Наразі встановлюється роль кожного в цій ситуації, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

Одному з учасників бійки нанесли тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу. Потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, рани обличчя та руки. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частина 2 ККУ.

– На цьому конфлікт не завершився, – розповідає начальник ГУНП в області Олександр Богомол. – Потерпілий, який є учасником АТО, звернувся за підтримкою до тернополян, до учасників антитерористичної операції та громадських активістів. Вже 23 квітня усі вони зібралися під стінами Тернопільської ОДА, аби з’ясувати усі причини конфлікту.

Учасники зібрання з метою помсти, пропонували покарати нападників, застосовуючи радикальні дії. Приблизно шістдесят осіб поїхали туди, де жили представники іногородньої охоронної фірми.

Аби не допустити масових заворушень, Олександр Богомол залучив до охорони громадського порядку близько 80-ти осіб особового складу – оперативних працівників, представників “Корду”, патрульної поліції та представників роти особливого призначення.

– Аби уникнути подальшого конфлікту, представники охоронної фірми виріши покинути наш обласний центр. Вони на кількох автомобілях поїхали в напрямку Львова. Уже на трасі невідомий автомобіль перекрив їм дорогу і з авто пролунав постріл в бік представників охоронної структури. На щастя, обійшлося без жертв.

Порушено кримінальне провадження за статтею 296 частина 4 ККУ – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Слідство опрацьовує кілька версій щодо обстрілу автомобіля з людьми. Основна з них – конкуренція двох власників агрохолдингової компанії, які й найняли різні охоронні фірми для вирішення господарських суперечок.

Олександр Богомол переконаний, що ситуацію з учасником АТО використала у своїх цілях інша охоронна структура. Головний поліцейський краю запевнив усіх, що розслідування у цих кримінальних провадженнях триватиме швидко, об’єктивно та чесно.

Окрім цього, з ініціативи поліцейських, керівників обласної ради та адміністрації усі учасники конфлікту зберуться за круглим столом, аби обговорити ситуацію, яка виникла. На зустріч запросять і представників громадських організацій.