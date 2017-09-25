На трасі на Тернопільщині хулігани жбурляють гілляками в автомобілі

25/09/2017 Розмір тексту:

Цієї ночі декілька авто постраждало від… літаючих палиць.

Пригода трапилася із водіями, які їхали трасою Тернопіль – Ланівці, на відрізку сіл Верещаки – Коржківці, повідомляє сайт laninfo.com.ua.

За словами кермувальників, хтось прицільно жбурляв гілляччя по автомобілях.

Побите лобове скло та подряпини на дверцятах – так закінчилася поїздка ланівчанина із Тернополя додому. Каже, що не відразу зрозумів що трапилося, вирішив повернутися – і знову відчув удари. Тоді вже зателефонував на лінію 102.

Журналістам видання відомо і про інших потерпілих, які до поліції не зверталися.

За цими фактами правоохоронці проводять перевірку.