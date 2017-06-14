На трасі Львів-Тернопіль патрульні зупинили двох п’яних водіїв

14/06/2017 Розмір тексту:

Усього протягом нічної зміни патрульні склали 3 протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння).

Близько опівночі на вулиці Живова патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21099, який порушував ПДР. Під час спілкування з водієм було помічено явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на місці зупинки,результат – 0,54 проміле алкоголю в крові. Окрім протоколу, патрульні винесли постанову за порушення ПДР.