На трасі Львів-Тернопіль патрульні зупинили двох п’яних водіїв

14/06/2017 0
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Усього протягом нічної зміни патрульні склали 3 протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння).

Близько опівночі на вулиці Живова патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21099, який порушував ПДР. Під час спілкування з водієм було помічено явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на місці зупинки,результат – 0,54 проміле алкоголю в крові. Окрім протоколу, патрульні винесли постанову за порушення ПДР.

У водія Volkswagen Passat, якого інспектори зупинили на автодорозі Н-02 Львів-Тернопіль вміст алкоголю в крові перевищував у 5 разів. У водія BMW 318 патрульні зафіксували у 7 разів вищу норму алкоголю, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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