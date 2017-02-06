На трасі Львів-Тернопіль асфальт “зійшов” разом зі снігом. ФОТО
Попри те, що дорогу лише недавно ремонтували, зараз вона вкрита ямами.
У цьому переконує Андрій Метельський у спільності “Від Тарнополя до Тернополя”. На доказ даного твердження він оприлюднив фотографіями з розбитими дорогами.
“Дорога зійшла із снігами. А після сьогоднішньої олежедиці видно роботу “дорогого” Автодора. Дорога Львів-Тернопіль, район с. Озерна. Це тільки в одному місці, є місця в рази гірші на цих ділянках дороги на Зборів (яку минулого року поремонтували)”, – написав Метельський.
Віка Лень додала відео, в якому демонструє, як повільно рухаються автомобілі дорогою Львів-Тернопіль через її незадовільний стан. Швидкість на спідометрі – 15 км\год.
В коментарях люди пишуть, що загалом дороги по області не набагато кращі.
“поки наші дороги будуть робити фірми політиків або їх родичів, або тих що купляють тендери (типу виграють), то нічого з того не буде. ці люди роблять не якісно. так, щоб на цьому відбивати бабки…”, – резюмує Андрій Куш.
Джерело: 0352.ua
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Коментарі (1)
А06/02/2017
Брехня, цю ділянку не ремонтували минулого літа. Це не “новенький” асфальт. Це старенький.