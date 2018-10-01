На трасі Львів-Тернопіль через недолугих дорожників водії нищать автомобілі. ФОТО

01/10/2018 Розмір тексту:

Пошкоджене лобове скло – такий результат поїздки трасою Львів-Тернопіль.

Про цей випадок у Facebook напсиав Олександ Домбровський.

“Ось і я сьогодні влетів. Точніше мені в лобове скло щойно пригнаного авто влетів камінець. Нащо висипали на ділянці львівської траси між Озерною та Зборовим, на відремонтоване минулого року дорожне покриття бітумну суміш кам’яної крошки?.. Часто їжджу до Львова. Останній рік не міг натішитись ремонтом. Ні не може бути все добре. Якісь ідіоти із дорожних служб вирішили поексперементувати із технологями по ремонту доріг. А саме не зрозуміле нафіга було це робити? Була ж нормальна дорога. Напевне в когось на складах завалялась партія лобових шиб, от і “підбашляли” дорожнім службам…

PS. Цікавий збіг обставин. Із завтрашнього дня ТО Нівроку (це громадська організація яку я очолюю) на замовлення Програми розвитку ООН розпочинає дослідження якості та доброчесності проведення ремонтних робіт доріг Тернопільської області”, – написав чоловік.

“Бляха, дійсно незрозуміло з тими камінцями((( і головне, шо ти можеш бути сто разів обережним і їхати повільно, але хтось прожене повз і все… Я б писала заяву на відшкодування заміни скла. Просто шоб знали”, – коментує правозахисниця Tetiana Semus.

“За останній тиждень на цій ділянці дороги маса понівечених авто”, – додає Ігор Гірчак.

“Сашко, мені на десь на тому ж місці влетіло минулої пятниці дорогою на львівський Форум, і так само у лобове, але трохи менше…”, – пише письменник Олександр Вільчинський.

Джерело: 0352.ua