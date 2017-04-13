На території заводу на Тернопільщині виявили понад 100 тонн львівського сміття

13/04/2017 0
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До Шумського відділення поліції надійшло повідомлення від керівників міської ради про те, що на недіючому комбікормовому заводі на хуторі Михайлівка виявлено 100-120 тонн сміття.

Виїхавши на місце події, поліцейські серед відходів знайшли чеки з львівських магазин, що вказує безпосередньо на походження сміття.

Оскільки територія недіючого заводу знаходиться за межами населеного пункту, то ніхто не бачив, яким чином і хто скинув відходи. Несанкціоноване сміттєзвалище виявили комунальні служби.

Нині представники міської ради та еклоги встановлюють вартість збитків, завданих громаді, а поліцейські встановлюють, хто ж привіз і скинув львівські відходи, аби притягнути до відповідальності, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільщини.

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