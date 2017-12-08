На території тернопільського підприємства знайшли понад 2000 літрів “лівого” спирту. ФОТО

08/12/2017 0
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Підрозділами податкової міліції області постійно проводяться  заходи з протидії тіньовому виробництву та обігу підакцизних товарів з метою вивільнення ринку для надходження легальної підакцизної продукції.

У ході проведення операції «Акциз-2017» співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області спільно із співробітниками відділу внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС ГУ ДФС у Тернопільській області з незаконного обігу вилучено 2420 літрів спирту. Про це повідомляє відділ організації  роботи ГУ ДФС у Тернопільській області.

Встановлено, що на території одного із підприємств міста Тернополя здійснюється реалізація (перевантаження) пластикових ємкостей синього кольору орієнтовним об’ємом 220 літрів кожна, які заповнені спиртом, з одного вантажного автомобіля в інший.

Законодавством встановлено певні обмеження щодо перебування спирту у цивільному обороті. Зокрема, передбачено, що його виробництво та реалізацію можуть здійснювати лише державні підприємства, а транспортування здійснюється з відома органу Державної фіскальної служби та за наявності належним чином оформлених документів на перевезення.

Однак товаро-супровідні документи на вантаж у водія, який здійснював перевезення спирту, були відсутні.

Орієнтовна вартість вилученого спирту становить 605  тисяч гривень.

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