На території підприємства і узбіччі дороги: на Тернопільщині знаходять снаряди у несподіваних місцях

05/07/2017 Розмір тексту:

4 липня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області протягом доби знищили 2 вибухонебезпечних предмети, часів Другої світової війни, виявлені 3 липня поблизу м. Теребовля.

Цього ж дня, на до рятувальників надійшли повідомлення про два випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. В смт. Козова, на вул. Заводській, під час проведення демонтажу труби на території одного з підприємств виявлено артилерійський снаряд, калібром 105 мм, часів Другої світової війни. А на узбіччі дороги між селами Буцнів та Серединки Тернопільського району виявлено один артснаряд калібром 75 мм, повідомляють в управлінні ДСНС.

До місця знахідки направлено піротехніків ДСНС. Після детального обстеження території, прилеглої до місця знахідки, на предмет виявлення інших боєприпасів, всі небезпечні знахідки будуть знищені в безпечному місці, шляхом контрольованого вибуху.