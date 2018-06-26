На території міської лазні у Підволочиську коїли протиправне

26/06/2018 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ слідчі Підволочиського відділу поліції розпочали щодо двох мешканців району. Зловмисників підозрюють у крадіжці комплектуючих з автомобілів.

До правоохоронців із заявою звернувся житель райцентру і повідомив про крадіжку. З’ясувалося, невідомі розукомплектували дві автівки ВАЗ 2121 та УАЗ, що знаходилися на території міської лазні.

Як встановили поліцейські, господар не часто навідувався на територію об’єкта, зате туди зачастили місцеві випиваки. Крадене зловмисники перепродавали.

За попередніми даними, вартість викраденого становить понад п’ять тисяч гривень. Сума збитків ще встановлюється.