На території фабрики на Тернопільщині виникла надзвичайна ситуація

31/08/2018 Розмір тексту:

30 серпня близько 20-ї години у Почаєві виникла пожежа сміття в приміщенні недіючої будівлі фабрики «Іква».

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, вогнем знищено сміття на площі 10 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим відділенням пожежно-рятувального поста.