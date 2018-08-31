На території фабрики на Тернопільщині виникла надзвичайна ситуація
31/08/2018 0
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30 серпня близько 20-ї години у Почаєві виникла пожежа сміття в приміщенні недіючої будівлі фабрики «Іква».
Як повідомляють в Управлінні ДСНС, вогнем знищено сміття на площі 10 м. кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим відділенням пожежно-рятувального поста.
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