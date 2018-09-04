На Тернопільщині будуть судити п’ятьох депутатів сільради

04/09/2018 Розмір тексту:

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровано до суду п’ять обвинувальних актів щодо депутатів однієї із сільських рад, які, будучи суб’єктами декларування, не подали щорічну декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 та 2017 роки.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що народні обранці, без поважних причин, маючи всі необхідні умови та технічну можливість, не заповнили на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну е-декларацію.

Депутати вчинили правопорушення за ст.366-1 КК України (умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції). Розслідування завершено.

Санкція статті 366-1 КК України за вчинення інкримінованого злочину передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.