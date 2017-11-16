На Тернопільині від воєнкомів “ховаються” 13000 юнаків!

16/11/2017 Розмір тексту:

1 грудня на Тернопільщині закінчується призов військовозобов’язаних на строкову службу. За планом з нашої області до війська має піти 350 чоловік. До цієї цифри ще бракує півтори сотні юнаків.

– Під час осінньої призовної кампанії за планом повинні призвати 350 юнаків. За перший місяць уже відправили 200 чоловік, до 1 грудня маємо призвати ще 150. Загалом на обліку районних призовних комісій знаходиться близько 21 тисячі осіб, тобто до війська восени підуть усього півтора відсотка військовозобов’язаних, – повідомив заступник військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Петро Сирко.

Призовників формують у команди Збройних сили України (військово-морські та повітряні сили і сухопутні війська), Національну гвардію і Спеціальну службу транспорту.

За словами підполковника, Тернопільщина входить до числа лідерів за кількістю призовників, які знаходяться у розшуку.

– Чомусь так останніми роками склалося, що в західних областях України (Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська) найбільше у розшуку військовозобов’язаних на строкову службу. Тільки на Тернопільщині у розшуку перебувають 13 тисяч осіб призовного віку. Їх, а також усіх решта з 21 тисячі ми викликаємо до військкоматів для того, щоби прийняти рішення щодо кожного: кому передбачена відстрочка, кого відправляємо в армію. Але маємо сумну ситуацію, яка тягнеться з року в рік: кличемо призовників на комісії, але змушені подавати їх у розшук. Хочу звернутися в першу чергу до батьків військовозобов’язаних. У даний час юнаки з Тернопільської області проходять службу переважно в частинах Західного регіону, система харчування і матеріального забезпечення налагоджена повністю, немає причин боятися і не пускати дітей до армії. До того ж, згідно з указом Президента, військовослужбовців-строковиків до служби в АТО не залучають, – запевняє Петро Євгенович.

Нагадаємо, призовний вік на строкову службу становить від 18 до 27 років. Однак Президент щороку видає указ про надання відстрочки до 20 років. Тим не менше, юнаків кличуть до військкоматів саме з 18 років, щоби ті пройшли медичний огляд та, згідно з чинним законодавством, отримали відстрочку до 20 років.

Окрім строковиків, уперше за часи Незалежності України відбувається призов офіцерів запасу.

– Призов офіцерів запасу здійснюється наказом Міністра оборони України, котрий у разі необхідності може прийняти таке рішення у будь-який час. Я 23 роки працюю у військкоматі і це вперше відбувається призов офіцерів запасу. Востаннє такий призов був ще за Радянського Союзу (1989-91 рр.). Офіцери запасу віком до 43 років призиватимуться до 14 листопада ц. р. Їх маємо набрати поки 10 чоловік зі всієї області при тому, що лише в Тернополі мешкає близько 4-х тисяч офіцерів запасу. Вони отримають грошове забезпечення на рівні з усіма військовими, при цьому їх залучатимуть у зону АТО тільки за згодою, – розповів Петро Сирко.

Джерело: Тижневик “Номер один”