На “Тернопільводоканалі” настала “темна година”. ВІДЕО

12/09/2018 Розмір тексту:

“Тернопільводоканал” без світла. У двох невиробничих об’єктах комунального підприємства відключили електроенергію. У комунальному підприємстві кажуть, сталось це через заборгованість, яка виникла внаслідок невідповідного чинного тарифу на воду.

Через заборгованість два невиробничі об’єкти комунального підприємства “Тернопільводоканал” залишились без світла, повідомляє TV-4. У структурі кажуть, така ситуація виникла через невідповідний тариф на воду, який був ще затверджений у 2017 році. Нині він складає 2,41 за кубометр і, за словами керівника “Тернопільводоканалу”, не враховує усіх цьогорічних затрат підприємства.

Відтак з початку 18 року у “Тернопільводоканалі” щомісяця втрачали майже 1 мільйон гривень. На заборгованість також вплинули ріст ціни на паливо-мастильні матеріали та хлор, які використовують у своїй роботі. Загалом, станом на 1 вересня заборогованість у підприємства – майже 13 мільйонів гривень. Уникнути подальшого зростання боргу допоможе встановлення нового тарифу на воду, який має розглянути національна комісія. Зріст ціни на водоспостачання прогнозують на жовтень.