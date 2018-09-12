На “Тернопільводоканалі” настала “темна година”. ВІДЕО
“Тернопільводоканал” без світла. У двох невиробничих об’єктах комунального підприємства відключили електроенергію. У комунальному підприємстві кажуть, сталось це через заборгованість, яка виникла внаслідок невідповідного чинного тарифу на воду.
Через заборгованість два невиробничі об’єкти комунального підприємства “Тернопільводоканал” залишились без світла, повідомляє TV-4. У структурі кажуть, така ситуація виникла через невідповідний тариф на воду, який був ще затверджений у 2017 році. Нині він складає 2,41 за кубометр і, за словами керівника “Тернопільводоканалу”, не враховує усіх цьогорічних затрат підприємства.
Відтак з початку 18 року у “Тернопільводоканалі” щомісяця втрачали майже 1 мільйон гривень. На заборгованість також вплинули ріст ціни на паливо-мастильні матеріали та хлор, які використовують у своїй роботі. Загалом, станом на 1 вересня заборогованість у підприємства – майже 13 мільйонів гривень. Уникнути подальшого зростання боргу допоможе встановлення нового тарифу на воду, який має розглянути національна комісія. Зріст ціни на водоспостачання прогнозують на жовтень.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...