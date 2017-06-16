На Тернопільський півмарафон зареєструвалося півтисячі учасників

16/06/2017 Розмір тексту:

18 червня у Тернополі відбудуться змагання з легкої атлетики «Тернопільський півмарафон 2017». Для участі у забігу вже зареєструвався 241 учасник на дистанцію 21 км, 90 – на дистанцію 10 км та 106 – на дистанцію 5 км. Близько 75% з них – представники інших міст.

««Тернопільський півмарафон» – це промоція здорового способу життя, адже раніше у місті такі заходи не проводилися. Окрім того, під час півмарафону відбудеться проект «Благодійна миля», на якій буде проводитися збір коштів на допомогу сім’ям загиблих учасників АТО», – розповідає керівник оргкомітету Роман Задорожній.

Під час півмарафону відбудуться спеціальні дитячі забіги на дистанцію 100, 500 та 1000 метрів. Зі слів директора Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович, вже на ці забіги зареєструвалося майже 200 учасників, більшість з яких – тернополяни.

Зазначимо, що у зв’язку з проведенням легкоатлетичних змагань «Тернопільський півмарафон 2017» 18.06.2017 року з 8.45 год. буде тимчасово змінено рух транспорту на ділянці дороги вул. Руської, а саме:

1. тролейбуси маршрутів №№ 1, 2, 11 з вул. Руської (зупинка «Центр») повертатимуть ліворуч на вул. Острозького, вул. Шептицького, вул. Живова (видавництво «Збруч»), на дамбу Тернопільського ставу і далі по маршруту.

2. тролейбуси маршруту № 10 до закінчення змагань припиняють рух та стають на по вул. Слівенській.