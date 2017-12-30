На тернопільських ринках та у крамницях – передсвятковий ажіотаж

29/12/2017 Розмір тексту:

У тернопільських магазинах люди змітають продукти з полиць. Ажіотаж спостерігається і на ринках. Як наслідок – великий попит породжує завищені ціни.

Тернополянка Галина Гук намагалася завчасно закупити необхідні продукти до Новорічно-Різдвяних свят. Проте жінці це не вдалося. Величезні черги у супермаркеті змусили її повернутися додому з порожніми сумками.

«Я не маю здоров’я стояти у цих довжелезних чергах. Як побачила ті, черги, то поклала назад продукти і пішла додому. Та магазини не зачиняються, зможу купити навіть під час свят. Але те, що мені страшено не подобається, це завищені ціни».

Продавці підтверджують: у період свят на деякі продукти ціни зростають. Значно подорожчали останнім часом м’ясні продукти. Середня ціна, за інформацією головного управління статистики в області, збільшилася на 25%. Також подорожчала риба. Нині кілограм оселедця вартує 65 гривень. Окрім цього, зросли в ціні солодощі та фрукти. За підрахунками експертів, цього року за новорічний стіл доведеться витратитися на 18% більше, ніж минулого року.

Софія Романська