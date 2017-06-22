На тернопільських ринках шалено дорожчає м’ясо

21/06/2017 Розмір тексту:

М’ясо суттєво подорожчало на тернопільських ринках. Цими днями вартість зросла в середньому на 10 – 15 гривень. Яка причина такої тенденції, – наразі до кінця невідомо.

Пані Ірина працює продавцем м’яса вже кілька років. Жінка каже, що не пам’ятає таких різких сачків ціни.

«Мені ціну встановлює виробник. Я лише виконую вказівки. Справді м’ясо серйозно подорожчало. Кажуть, що це пов’язано із закупками. Минулого тижня кілограм свинини в середньому вартував 90 гривень за кілограм, цього тижня більше ста гривень. Найбільше здорожчала свинина, хоча ціни на телятину, курятину також стали вищими. Яка буде далі ситуація, не знаємо. Але дорожчає м’ясо майже в усіх магазинах».

Тернополяни обурені такої тенденцією. «Такі високі ціни знизять нашу купівельну спроможність. Думаю, люди будуть менше купувати. Може тоді малий попит стримуватиме ріст цін», – каже тернополянка Люба Вовчак.

Продавці припускають, що дешевшати м’ясо не буде. А от підприємці додають: таким способом дається взнаки «вільне плавання» цін, відсутність державного регулювання.

Софія Романська