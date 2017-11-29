На тернопільських ринках розпочинається передсвятковий ажіотаж

29/11/2017 Розмір тексту:

Ціни ростуть на все, – скаржаться тернополяни. Люди намагаються заздалегідь закупити деякі продукти до свят. І цим створюють ажіотаж, і провокують ще інтенсивніший ріст цін.

Перед новорічно-різдвяними святами на ринках і в магазинах спостерігається ажіотаж. Проте цього року він розпочався значно раніше, ніж зазвичай. Люди намагаються закупитися заздалегідь.

«Ми пам’ятаємо, що на наших ринках і в магазинах зараз немає ніяких зовнішніх регуляторів цин. Єдине, що впливає на їхнє формування – це ринкові принципи: попит і пропозиція. Останнім часом ми спостерігаємо попит на іграшки, одяг зимовий, взуття, фрукти. І на ці види товарів бачимо, що зростають ціни. І ще одне, що завжди провокувало в нас ріст цін – це підвищений ажіотаж», – каже товарознавець Ірина Островська.

Продавці констатують: останнім часом суттєво подорожчали фрукти. Банани на ринку продають 30 гривень за кілограм, мандарини – в межах 35 – 45 гривень, апельсини – від 35 до 40, ціна яблук в середньому становить 15 гривень за кілограм.

Софія Романська