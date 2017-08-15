На тернопільських ринках подорожчали кавуни

14/08/2017 Розмір тексту:

Незважаючи на сезон, у Тернополі дорожчають кавуни. Продавці пояснюють: зростання цін пов’язане зі спекою, яка частково знищила врожай баштанних.

Пані Уляна вже більше місця продає на тернопільському ринку кавуни і дині. Ціни були різні, – розповідає жінка. Зазвичай, баштанні культури найдорожчі на початку сезону, а в середині – дешевші. Але цього року ціни б’ють рекорди. Дині вартують в середньому по 5 гривень за кілограм, кавуни – по 3 гривні. Минулого року у цій порі баштанні були дешевші.

«Під час спеки кавуни і дині трохи погоріли. Доброго врожаю немає, тому ціни не знижуються, не зважаючи на сезон залишаються досить високими. Можливо, коли будемо продавати кавуни і дині з пізнього врожаю, то ціни будуть дещо нижчими. Все залежить, якими будуть погодні умови», – пояснює продавець.

У магазинах ціни на баштанні ще вищі. Тернополянам радять чекати пізнього врожаю. До слова, метеорологи кажуть, що спека буде поступово спадати.

Софія Романська