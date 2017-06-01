На тернопільських ринках подешевшала полуниця

01/06/2017 Розмір тексту:

Сезон полуниці відкрили у Тернополі. З приходом тепла ціна улюблених фруктів значно знизилася. Наразі на тернопільських ринках продають полуниці від 20 гривень за кілограм.

Полуниці, які продають у Тернополі, привозять із Закарпаття. У нашому регіоні ці ягоди ще не достигли.

«Продаємо лише Закарпатські полуниці. Ціна вже значно знизилася. В середньому – 25 гривень за кілограм. Полуниця досить хорошої якості. Люди купують, кажуть, що смачна», – розповідає продавець Ірина Грушовик.

За словами продавців, ціна полуниці ще може зменшитися, але не набагато. Минулого року у сезон полуниці продавали по 20 – 25 гривень за кілограм. Щодо інших ягід, то поки що ціни значно вищі. Кілограм черешні вартує від 30 гривень за кілограм.

Софія Романська