На тернопільських ринках подешевшала полуниця

01/06/2017 0
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Сезон полуниці відкрили у Тернополі. З приходом тепла ціна улюблених фруктів значно знизилася. Наразі на тернопільських ринках продають полуниці від 20 гривень за кілограм.

Полуниці, які продають у Тернополі, привозять із Закарпаття. У нашому регіоні ці ягоди ще не достигли.

«Продаємо лише Закарпатські полуниці. Ціна вже значно знизилася. В середньому – 25 гривень за кілограм. Полуниця досить хорошої якості. Люди купують, кажуть, що смачна», – розповідає продавець Ірина Грушовик.

За словами продавців, ціна полуниці ще може зменшитися, але не набагато. Минулого року у сезон полуниці продавали по 20 – 25 гривень за кілограм. Щодо інших ягід, то поки що ціни значно вищі. Кілограм черешні вартує від 30 гривень за кілограм.

Софія Романська

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