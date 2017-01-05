На тернопільських ринках – передсвятковий ажіотаж

05/01/2017 Розмір тексту:

На тернопільських ринках традиційно у міжсвятковий період – ажіотаж. Усі стараються зробити покупки якомога дешевше і вибрати продукти якомога смачніші.

Відтак на ринках у рази збільшується кількість покупців і продукції, яку їм пропонують придбати, а разом із великим попитом, потроху піднімають ціни, пише Галас.

Зокрема, свинина – полядвиця чи задня шия коштують від 95 гривень за кілограм, домашня ковбаса – від 140 гривень за кілограм. Риба, яку часто люблять подавати до столу на свята, подорожчала й тепер коштує майже 60 гривень за кілограм коропа й 80 гривень за кілограм щуки.

Крім того, дорожчають овочі, адже для огірків і помідорів зима – не сезон, тому огірки коштують по 32-25 грн./кг, а помідори по 35-38 грн./кг. Дешевші цитрусові фрукти – апельсини, мандарини, лимони, які тепер, до речі, користуються найбільшим попитом. Так, ціна на мандарин та апельсини – 25-30 грн./кг. Популярні також хурма й лимони, які коштують по 40-42 грн./кг і 33-36 грн./кг відповідно.