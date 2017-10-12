На тернопільських ринках дорожчають фрукти

12/10/2017 Розмір тексту:

Ціна фруктів на тернопільських продуктових ринках постійно зростає, – констатують фахівці управління статистики. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, вартість фруктів зросла на 13%. Проте експерти запевняють, що об’єктивних причин для підвищення цін немає.

Пані Уляна продає на продуктовому ринку яблука та виноград. Жінка каже, ціна фруктів почала підвищуватися від початку осені.

«Яблука – це, напевно, найбільш доступний фрукт. Ціни: від шести до п’ятнадцяти гривень за кілограм. Хоча є сорти – по двадцять гривень за кілограм. Виноград нині вартує від тридцяти п’яти до сорока п’яти гривень за кілограм. Два тижні тому ціна була трохи нижчою. Але в загальному, то зараз все дорожчає».

Підстав для підвищення ціни на фрукти, а тим більше на яблука – на Тернопільщині немає, – запевняють у департаменті агропромислового розвитку ОДА. Хоча фахівці припускають, що причиною таких тенденцій можуть бути спекулятивні фактори.

Нагадаємо, нині ціни на продукти не контролюються державою. На ціноутворення в основному впливає конкуренція.

Софія Романська