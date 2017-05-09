На тернопільських ринках дорожчає м’ясо

09/05/2017 Розмір тексту:

Чітку тенденцію дорожчання м’яса помітили на тернопільських ринках. Зокрема, вартість кілограма яловичини за останній місяць збільшилася майже на дві гривні, свинини – на 1,5 грн., ціна курятини майже не змінилася.

Ріст цін пов’язаний зі сезонністю і ринковими особливостями, – пояснюють підприємці. Аналогічна тенденція спостерігається по всій країні.

«Порівняно з іншими продуктами, м’ясо має високу ціну. Упродовж останніх трьох місяців ми помітили незначну тенденцію до її збільшення. Хоча це незначне дорожчання, оскільки кілограм подорожчав в середньому на гривню, або дві гривні. Ціна курятини виявилася найбільш стабільною. Щодо причин коливання цін, то вони пов’язані із сезоном, а також має значення такий фактор як ринок, спекуляція та ін. Щодо прогнозів, то значних коливань цінових надалі не прогнозується», – розповідає підприємець Василь Боднарчук.

За словами продавців, варто очікувати зниження ціни на молочну продукцію, яйця та овочі. Весною ці продукти суттєво дешевшають, тенденція зберігатиметься упродовж літа.

Софія Романська