На тернопільських ринках дорожчає м’ясо
Чітку тенденцію дорожчання м’яса помітили на тернопільських ринках. Зокрема, вартість кілограма яловичини за останній місяць збільшилася майже на дві гривні, свинини – на 1,5 грн., ціна курятини майже не змінилася.
Ріст цін пов’язаний зі сезонністю і ринковими особливостями, – пояснюють підприємці. Аналогічна тенденція спостерігається по всій країні.
«Порівняно з іншими продуктами, м’ясо має високу ціну. Упродовж останніх трьох місяців ми помітили незначну тенденцію до її збільшення. Хоча це незначне дорожчання, оскільки кілограм подорожчав в середньому на гривню, або дві гривні. Ціна курятини виявилася найбільш стабільною. Щодо причин коливання цін, то вони пов’язані із сезоном, а також має значення такий фактор як ринок, спекуляція та ін. Щодо прогнозів, то значних коливань цінових надалі не прогнозується», – розповідає підприємець Василь Боднарчук.
За словами продавців, варто очікувати зниження ціни на молочну продукцію, яйця та овочі. Весною ці продукти суттєво дешевшають, тенденція зберігатиметься упродовж літа.
Софія Романська
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...