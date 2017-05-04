На тернопільських ринках дорожчає борщовий набір

04/05/2017 Розмір тексту:

Вартість борщового набору в Україні зросла, порівняно з минулим роком, на третину, – таку інформацію повідомила Державна служба статистики. Подорожчали овочі і на тернопільських ринках. Причини зростання цін пов’язані зі збільшенням податків і зростанням вартості енергоносіїв, – пояснюють підприємці.

Продавчиня Надія Груша працює на ринку до десяти років. Жінка запевняє: до спекулятивних факторів не вдається. Ціни зростають в основному через підвищення вартості енергоносіїв і високі ставки податків для підприємців.

«Ми самі ніколи не збільшуємо ціни. І взагалі, мушу сказати, що сільськогосподарська продукція, достатньо не ціниться. Щоб виростити цю картоплину чи бурячок, треба багато вкласти. А вартує вона, порівно, дешево. Думаю, ціни на овочі в нас достатньо низькі. Хоча весно традиційно все дорожчає. На кілька гривень подорожчала картопля, червоні буряки, капуста. Це нормально. Бо запаси цих продуктів вже закінчуються. Скоро будемо чекати нового врожаю».

За словами фахівців служби статистики, суттєво подорожчало м’ясо. Наразі середня ціна свинини – 80 гривень за кілограм. Капуста наразі вартує до десяти гривень за кілограм, картопля 5 – 8 гривень за кілограм, морква 7 гривень за кілограм. Це середньостатистична інформації по Україні. У регіонах ціни дещо коливаються. Щодо Тернопільщини, то незважаючи на розвинену аграрну галузь, вартість деяких продуктів, порівняно висока.

Софія Романська