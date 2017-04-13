На тернопільських ринках – аншлаг. Найбільші черги – за ковбасою. ФОТО
13/04/2017 1
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Сотні тернополян скуповуються на центральному ринку в Чистий четвер 13 квітня.
Найбільші черги за ковбасою та шинкою, повідомляє “20 хвилин”.
Черги з десятку людей формуються до прилавку, найбільше людей за ковбасними виробами. А от за сирим м’ясом черги не дуже великі.
На зупинці ринку дуже людно, добратися посвідченню дуже складно.
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Коментарі (1)
к13/04/2017
суть свята для українців нажертися ковбаси