На тернопільських ринках – аншлаг. Найбільші черги – за ковбасою. ФОТО

13/04/2017 1
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Сотні тернополян скуповуються на центральному ринку в Чистий четвер 13 квітня.

Найбільші черги за ковбасою та шинкою, повідомляє “20 хвилин”.

Черги з десятку людей формуються до прилавку, найбільше людей за ковбасними виробами. А от за сирим м’ясом черги не дуже великі.

На зупинці ринку дуже людно, добратися посвідченню дуже складно.

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Коментарі (1)

к

13/04/2017

суть свята для українців нажертися ковбаси

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