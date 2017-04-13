На тернопільських ринках – аншлаг. Найбільші черги – за ковбасою. ФОТО

13/04/2017 Розмір тексту:

Сотні тернополян скуповуються на центральному ринку в Чистий четвер 13 квітня.

Найбільші черги за ковбасою та шинкою, повідомляє “20 хвилин”.

Черги з десятку людей формуються до прилавку, найбільше людей за ковбасними виробами. А от за сирим м’ясом черги не дуже великі.

На зупинці ринку дуже людно, добратися посвідченню дуже складно.