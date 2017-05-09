На Тернопільському ставі знов спіймали браконьєрів. ФОТО

09/05/2017 0
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Чергове браконьєрство на Тернопільському ставі викрили ГО Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” спільно з муніципальною поліцією Тернополя.

Про це повідомляють активісти на сторінці організації.

Чоловіків затримали на гарячому під час виставлення сіток. Браконьєрами виявилися двоє жителів Тернополя, котрі за допомогою трьох браконьєрських сіток хотіли наловити судаків в період нересту риби.

На місце події викликали нацполіцію для документування злочину за ч.1 ст. 249 КК України.

Збитки, завдані громаді тернопільщини, становлять близько 6 тис. грн.

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