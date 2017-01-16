На Тернопільському ставі влаштували небезпечну розвагу

13/01/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

На кризі Тернопільського ставу облаштували ковзанку. Тернополяни виходять кататися цілими сім’ями. Рятувальники нагадують про небезпеку і просять жителів обласного центру дотримуватися правил.

Ковзанку облаштувала тернопільська молодь. Хлопці і дівчата розгорнули сніг на поверхні водойми і почали активно кататися.

«Ми кожного року робимо тут ковзанку. Кататися набагато цікавіше, коли багато людей. Зараз погода дозволяє, тож треба використовувати цю можливість. Впевнений, що крига міцна. Сподіваюся, обійдеться без ексцесів. Хто ж не невпевнено себе почуває на ковзанах, краще обрати для навчання іншу ковзанку», – каже тернополянин Ігор Товкач.

Рятувальники не в захваті від цієї розваги на Тернопільському ставі. Вони просять жителів обласного центру дотримуватися правил катання і не ризикувати. Нагадують: міцність льоду можна визначити за кольором: лід блакитного кольору – найміцніший, сіра крига свідчить про наявність води, білий колір означає, що лід тонкий.

  • Теги:

Коментарі (1)

zzz

13/01/2017

Наразі розвага цілком безпечна – товщина льоду складає більше 25 см…

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
18 / 0,313 / 9.52m