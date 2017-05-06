На тернопільському ставі спіймали двох наглих браконьєрів зі стажем. ФОТО
05/05/2017 1
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У Тернополі громадські активісти разом з патрульними затримали двох браконьєрів, котрі виловлювали рибу сітками.
Про це повідомляє ГО Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”.
“03.05.2017 ГО Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” спільно з Муніціпальною поліцією м.Тернополя викрили чергове браконьєрство на Тернопільському ставі та допомогли працівникам поліції задокументувати двох наглих злодіїв зі стажем.
За даним фактом внесені відомості до ЄДРДР за ч.1 ст.249 КК України, збитки близько 5000гр”, – повідомляють активісти.
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Коментарі (1)
Іван05/05/2017
хто дозволив спалювати заборонені знаряддя лову без рішення суду.Що це за махновщина.А громадські актевісти Скеля є самі браконьєри яких давно потрібно засудити до тюрми.А поліцейським сувору догану і нехай читають закони України.