На тернопільському ставі спіймали двох наглих браконьєрів зі стажем. ФОТО

05/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі громадські активісти разом з патрульними затримали двох браконьєрів, котрі виловлювали рибу сітками.

Про це повідомляє ГО Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”.

“03.05.2017 ГО Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” спільно з Муніціпальною поліцією м.Тернополя викрили чергове браконьєрство на Тернопільському ставі та допомогли працівникам поліції задокументувати двох наглих злодіїв зі стажем.

За даним фактом внесені відомості до ЄДРДР за ч.1 ст.249 КК України, збитки близько 5000гр”, – повідомляють активісти.