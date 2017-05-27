На тернопільському ставі спіймали браконьєрів, які виловлювали рибу в промислових масштабах. ФОТО

27/05/2017 Розмір тексту:

Дев’яносто чотири ляща, судак, плітки, окунь та рак – уся ця здобич потрапила у сітки браконьєрів Тернополя.

В ніч з 24 на 25 травня на гарячому громадські активісти Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” спільно з місцевими рибалками піймали трьох чоловіків. Вони на тернопільському ставі, а саме на території дальнього пляжу, неподалік веслувальної бази, розкинули сітки та рибалили.

За словами директора громадської організації Андрія Об’єщика, браконьєри намагалися втекти та сховатися у приміщенні бази. Проте активісти викликали слідчо-оперативну групу, патрульних й представників муніципальної поліції.

Під час огляду приміщення бази, правоохоронці вилучили близько 15 сіток, більшість з яких ручної роботи, лебідку, биту, гаки для пошуку сіток, шнурки та інше обладнання для незаконної риболовлі.

Основна знахідка активістів – це дороговартісна риба. Ринкова ціна ляща сьогодні 301 гривня за штуку, а судак вартує майже 900 гривень. Більшість рибин були з ікрою.

Сума збитків, каже Андрій Об’єщик, коливається в районі тридцяти двох тисяч гривень. Громадський активіст вважає, що незаконний вилов тривав постійно з метою промислового виробництва.

Правоохоронці встановили особи браконьєрів – двоє з них – це працівники веслувальної бази. Директор закладу запевнив, що уже готується наказ про їхнє звільнення.

Нагадаємо, що в Україні до 10 червня заборонений масовий вилов риби у зв’язку з нерестом.

Остаточну суму збитків та винних встановлюватимуть у ході слідства правоохоронці, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.