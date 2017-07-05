На тернопільському ставі невідомі на човні влаштували стрілянину

05/07/2017 Розмір тексту:

Люди на човні були в нетверезому стані і могли вистрелити у когось на березі, каже очевидець. В муніципальній поліції та патрульні кажуть, що в таких випадках потрібно звертатись до них.

– В неділю, 2 липня, я гуляв з дитиною в районі “Циганки”, – розповів “20 хвилин” тернополянин Валентин. – Вирішили зайти на суддівську вежу, яка поруч з волейбольним майданчиком. В той день був вітер. За 20-30 метрів від волейбольного майданчика зупинився моторний човен, в якому було троє людей. Я можу помилятись, але на мою думку, вони були в нетверезому стані.

Човен хвилин 5 постояв біля “Циганки”, продовжує чоловік, і потім водій взяв рушницю з оптичним прицілом.

– Ймовірно, що він хотів поцілити в чайку, яка літала над берегом, – розповідає пан Валентин. – Коли він вистрілив, то пострілу дуже чутно не було. Можливо, рушниця була з глушником. Лодка дуже розгойдувалась і він міг вистрілити в когось на берегу, сам того не хотячи.

Коли на човні побачили, що пан Валентин фотографує їх, то одразу відплили далі. Згодом вони попрямували у сторону “Дружби”.

– Коли вони відпливали, то дуже близько пройшли перед теплоходом, – додає чоловік. – На мою думку, стрільба в межах міста з рушниці неприпустима. В поліцію я не звертався, бо на той момент патрульних поблизу не було. А поки я дійшов до авто, де був мій телефон, то човен уже відплив.

За патрулювання на Ставі відповідає управління муніципальної поліції, в якому повідомили, що про цю ситуцію нічого не знають, оскільки звернень не було.

– Якщо люди бачать якісь порушення на Ставі, то можуть звертатись до нас в управління за номером 40-41-67 або 40-41-68, – каже заступник начальника управління Олександр Шаповал. – Але у нас зараз немає плавзасобу, щоб ми могли патрулювати став. Також очевидцям подібних ситуацій варто телефонувати на 102.