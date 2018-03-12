На тернопільському ставі досі сидять десятки рибалок

12/03/2018 Розмір тексту:

У період погодних перепадів риболовля на льоду може вартувати життя, – застерігають рятувальники. Вони просять завзятих рибалок бути по-особливому обережними. Адже, як показує досвід, навесні трапляється найбільше нещасних випадків під час риболовлі на льоду.

Цими днями на тернопільському ставі людно. Охочих порибалити чимало. Усі впевнені, що лід достатньо міцний.

«Я ловлю рибу вже багато років. І добре розуміюся на товщині льоду. Поки що він міцний. Раніше були сильні морози, саме завдяки їм утворився дуже міцний лід, який ще трохи протримається. Звісно, перед тим як виходити на кригу, ми перевіряємо її. Зараз озеро вкрите кригою, яка товстіша тридцяти сантиметрів», – каже рибалка з досвідом Степан Козяр.

А от у рятувально-водолазній службі Тернополя менш впевнені в безпечній риболовлі. Рятувальники застерігають, ймовірність провалитися під кригу з кожним днем збільшується.

До слова, у Монастириському районі ледь не потонув рибалка у крижаній водії. До приїзду рятувальників його витягнув випадковий свідок події, 24-річний юнак.

Софія Романська