На тернопільському ставі будуть грати у хокей, як в Америці

25/01/2017 Розмір тексту:

TERNOPIL HOCKEY CLASSIC, – під такою назвою проведуть змагання на Тернопільському ставі 28 – 29 січня. У змаганнях братимуть участь команди з різних регіонів України. Жителів Тернопільщини закликають долучатися.

Змагання такого формату у Тернополі проведуть вперше. Організатори вже працюють над оформленням ковзанок.

«Ми бачили такі змагання в Америці. Вразив масштаб, сподобався формат. Правда бюджети таких змагань дуже великі. Там беруть участь по двісті, триста команд. Щось таке хочемо розпочати у Тернополі. Це буде так званий полегшений варіант хокею з мінімумом амуніції. Гра буде комбінаційною. Для змагань розчистимо шість ковзанок, на яких команди гратимуть одночасно. Переможці груп будуть виходити у наступне коло і так дійдуть до фіналу», – розповідає організатор змагань з хокею Георгій Хвічія-Дуве.

Братимуть участь у змаганнях команди з різних українських міст – Києва, Одеси, Львова, Луцька, Кривого Рогу. Усі команди аматорські. Загалом змагання з хокею у Тернополі проводять від 2012-го року, але турнір такого формату відбудеться вперше. Тож організатори сподіваються, що 28 – 29 січня погода буде сприятливою.