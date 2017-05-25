На тернопільському ринку з’явилися перші полуниці

25/05/2017 Розмір тексту:

Перші полуниці на тернопільському ринку заманливі і водночас дорогі.

Утім, пройти повз цю смакоту яскраво червоного кольору, запашну та солодку – практично неможливо, адже відразу відчувається її смак і хочеться придбати хоча б кілька полуничок для того, щоб поласувати ними.

Як розповідають продавці полуниць, привозять їх із Закарпаття, позаяк у наших краях вони ще не вродили. Ба більше, полуниці щойно цвітуть, а тому на ринках їх варто чекати вже ближче до середини червня, пише Галас.

Наразі завезені полуниці коштують по-різному. В основному ціна коливається від 45 до 65 грн. за кілограм. Але навіть при такій ціні, покупців довго чекати не доводиться і полуниці швидко «розлітаються».

Продавці запевняють, що це пов’язано з тим, що після холодної весни хочеться вже літніх фруктів, багатих на вітаміни, і не імпортних, а своїх.