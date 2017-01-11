На тернопільського водія патрульні склали аж 24 адмінматеріали

11/01/2017 Розмір тексту:

Уночі, 9 січня, на вулиці Танцорова патрульні помітили автомобіль Volkswagen Transporter, що порушив ПДР. Вони підійшли, щоб усунути правопорушення. Однак водій зачинився в автомобілі, відмовився пред’являти документи та не реагував на законні вимоги інспекторів.

Згодом з’ясувалося, що даний громадянин неодноразово був притягнений до адміністративної відповідальності . Від початку травня минулого року на нього склали аж(!) 24 адміністративних матеріали.