На тернопільського водія патрульні склали аж 24 адмінматеріали

11/01/2017 0
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Уночі, 9 січня, на вулиці Танцорова патрульні помітили автомобіль Volkswagen Transporter, що порушив ПДР. Вони підійшли, щоб усунути правопорушення. Однак водій зачинився в автомобілі, відмовився пред’являти документи та не реагував на законні вимоги інспекторів.

Згодом з’ясувалося, що даний громадянин неодноразово був притягнений до адміністративної відповідальності . Від початку травня минулого року на нього склали аж(!) 24 адміністративних матеріали.

Зокрема, 4 протоколи за ст. 185 (Злісна непокора) та 3 – за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Також винесли 4 постанови за ст. 126 (Керування автомобілем без відповідних документів) та 13 – за ст.122 ( порушення ПДР) КУпАП.

Автомобіль громадянина евакуювали на арешт майданчик.

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