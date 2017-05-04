На Тернопільщину знов суне серйозне похолодання

04/05/2017 Розмір тексту:

Різке похолодання передбачається на Тернопільщині цими вихідними. Суттєво знизиться температура повітря, а також передбачаються дощі та сильний вітер. Негода затримається в регіоні кілька днів.

Жителі краю зможуть насолоджуватися весняним теплом до кінця тижня. Далі в регіоні похолоднішає. А восьмого травня температура повітря знизиться до восьми градусів тепла. Тож ховати теплі речі ще зарано, – кажуть метеорологи. За прогнозами Укргідрометеоцентру, травень буде досить мінливим.

«Днями передбачається мінлива хмарність, у другій половині дня буде більш ясно. Температура повітря підвищуватиметься до двадцяти п’яти градусів тепла. Вітер східний 5 – 10 метрів за секунду. Така тепла погода протримається в регіоні приблизно до вихідних, хоча подекуди на вихідних теж буде нехолодно. А от з понеділка йде суттєве похолодання. Середньодобова температура повітря коливатиметься від восьми до тринадцяти градусів вище нуля. Також можливі опади у вигляді дощів. Також висока ймовірність дощів залишається і на дев’яте травня», – розповіла метеоролог Наталія Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, погода в травні буде досить мінливою. Передбачають чимало прохолодних і дощових днів.

Софія Романська