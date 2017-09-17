На Тернопільщину з’їхалися військові з усієї України. ФОТО

17/09/2017 Розмір тексту:

До Марійського духовного центру, що у селі Зарваниця Теребовлянського району, вже вдев’яте зібралося українське військо. Традиційно паломництво до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері триває два дні.

Розпочалася військова проща у суботу, 16 вересня, з молебню за мир, повідомляє прес-служба ОДА. Власне, й тема цьогорічної прощі «Мир мій даю вам…» (Йн. 14, 27). Молилися за те, щоб нарешті у нашій країні завершилася війна, і щоб військові повернулися додому, до своїх родин.

Після молебню керівник Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастриства силових структур України, єпископ Михаїл (Колтун) поблагословив дари, які принесли військові, а саме: пшеницю, калину та соняшники.

«Пшениця – це символ нашої молитви за навернення наших ворогів, – зазначив перед благословенням отець Андрій Зелінський, військовий капелан 36-ої окремої бригади морської піхоти. – Калина – символ сліз і крові нашого народу. Ми не можемо жити в мирі поки втрачаємо своїх кращих синів, поки матері плачуть у своїх домівках і на їхніх могилах. Ми будемо молитися за зцілення для українського народу, для зцілення кожного серця, яке зранене війною. Символом цієї молитви буде калина. І третій символ – ми хочемо жити в мирі, хочемо, щоб цей мир був у наших серцях. Для цього нам дуже потрібно молитися за зміцнення українських захисників, за те, щоб Господь дарував їм силу бути вірними, як вірними сонцю залишаються соняхи. Відтак, символом третьої нашої молитви є соняхи, як символ тих, які вірно стоять на захисті добра нашого народу. Отож, три символи, які знаменують нашу спільну молитву впродовж цілого паломництва за мир, – це просимо про навернення наших ворогів, про зцілення нашого народу і про зміцнення наших захисників».

Після того, як владика поблагословив дари і освятив воду, військові і духовенство вшанували всіх, хто віддав життя за волю українського народу.

«Сьогодні я хочу привітати всіх військових, які прийшли до покровительки української армії – до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері. Я вірю, що свята Матір Божа буде провадити наш народ, нашу армію, бо ви є наслідниками козацького війська. Пригадаємо собі під Віднем, хто зіграв вирішальну роль у битві Європи. Це були козаки. І так сьогодні я вірю: наша непереможна українська армія здобуде перемогу», – підкреслив владика Василій Семенюк.