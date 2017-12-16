На Тернопільщину завезли величезну партію зіпсованої риби з Китаю
16/12/2017 0
Розмір тексту:
Фахівці Тернопільської регіональної державної лабораторії виявили 24 т риби, яка не відповідає показникам.
При проведенні лабораторних досліджень встановлена невідповідність за органолептичними показниками (невідповідність запаху та консистенції після розморожування) згідно нормативним документам, повідомляє сайт 0352.ua.
“Відомо, що дана партія риби – філе мінтая вагою 24 т, надійшла в область з Китаю”, – повідомляють у держпродспоживслужбі.
Про випадок повідомили керівництво Держпродпосживслужби України та Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи.
Додати свій коментар
Головні новини
- На Тернопільщину завезли величезну партію зіпсованої риби з Китаю
- У Тернополі за один день кишенькарі вкрали чотири дорогі смартфони
- Голова облради Віктор Овчарук перевірив новий кардіоцентр на готовність до відкриття
- На Тернопільщині відновив роботу Борщівський спиртзавод. ФОТО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...