На Тернопільщину завезли величезну партію зіпсованої риби з Китаю

16/12/2017 0
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Фахівці Тернопільської регіональної державної лабораторії виявили 24 т риби, яка не відповідає показникам.

При проведенні лабораторних досліджень встановлена невідповідність за органолептичними показниками (невідповідність запаху та консистенції після розморожування) згідно нормативним документам, повідомляє сайт 0352.ua.

“Відомо, що дана партія риби – філе мінтая вагою 24 т, надійшла в область з Китаю”, – повідомляють у держпродспоживслужбі.

Про випадок повідомили керівництво Держпродпосживслужби України та Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи.

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