На Тернопільщину сунуть сильні морози

03/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині передбачають похолодання. Ближче до Різдвяних свят температура повітря суттєво знизиться. За попередніми прогнозами метеорологів, на Різдво в області можливі двадцятиградусні морози.

Справжню зимову погоду передбачають метеорологи найближчим часом на Тернопільщині. Морози, снігопади, ожеледиця – такі погодні умови будуть актуальні у першій декаді січня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, зберігатиметься тенденція до похолодання.

«Передбачається відносно хмарна погода. Найближчої доби можливі опади у вигляді снігу, місцями мокрого снігу з дощем. Починаючи з четвертого січня температура повітря суттєво знижуватиметься. У передріздвяні дні можливо до шістнадцяти градусів морозу, а далі передбачаються ще нижчі температурні показники. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду. У більшій частині регіону сніжитиме, зберігатиметься сніговий покрив».

Температурні показники наразі відповідають нормі, – кажуть метеорологи. Для західного регіону України характерні сильні морози у другій і третій декаді січня.