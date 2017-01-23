На Тернопільщину суне потужний антициклон

23/01/2017 Розмір тексту:

Ускладнення погодних умов передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчими днями. До Західної Україні підбирається потужний антициклон, який зумовить нічне вихолодження та сильну ожеледицю на автошляхах. Жителів краю просять бути обережними на дорогах.

На початку тижня температура повітря залишатиметься в основному мінусовою, – кажуть метеорологи. Проте періодично у денну пору можливі й плюсові показники. У результаті коливання температури повітря на дорогах можуть утворюватися льодові маси, що сприятиме ожеледиці. За прогнозами метеорологів, слизота на автошляхах особливо дошкулятиме останньої декади січня.

«Територію Західної України збирається захопити антициклон, який ускладнить рух транспортних засобів. Можлива підступна слизота на всіх пішохідних ділянках. Передбачається північний вітер з переходом на західний 5 – 10 метрів за секунду. Однак опадів не передбачається. Нічні заморозки трохи підсушать повітря. Загалом передбачається 2 – 6 градусів морозу вночі, а вдень температура повітря коливатиметься від трьох градусів тепла до чотирьох градусів морозу», – відзначила метеоролог Наталія Діденко.

Метеорологи кажуть, що цього місяця великих снігопадів уже не буде. Однак комунальникам завдасть клопоту ожеледиця.