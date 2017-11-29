На Тернопільщину прийшов сезон застуд

28/11/2017 Розмір тексту:

Кількість хворих на грип та ГРВІ збільшується на Тернопільщині. Теперішні погодні умови сприятливі для масового поширення вірусів, – кажуть лікарі епідеміологи. Відтак жителям краю нагадують: час подбати про щеплення.

Теперішній період лікарі-епідеміологи називають передепідемічним. За прогнозами фахівців Інституту грипу, епідемія можлива через три тижні. Наразі епідемічний поріг в області не перевищений, однак спостерігається тенденція щодо збільшення кількості хворих.

«За останній тиждень кількість захворілих зросла, порівняно з попереднім тижнем на 6,1%. Особливо спостерігаємо ріст захворюваності серед дітей. Також збільшилася кількість госпіталізованих, більше ніж на 20%. Щодо профілактики вірусних захворювань, то найнадійнішим методом залишається щеплення. До слова, зараз особливо побільшала кількість людей, які пройшли вакцинацію. Кількість щеплених в області перевищила півтори тисячі. І люди продовжують звертатися за вакциною. Найбільш інтенсивно щеплення проводять упродовж останніх трьох тижнів», – відзначила начальник відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Марія Павельєва.

Лікарі нагадують: варто подбати про щеплення насамперед тим особам, які працюють з великою кількістю людей. Жителям краю, які не мають бажання вакцинуватися, радять вживати вітамінізовану їжу, тепло одягатися і часто мити руки.

Софія Романська