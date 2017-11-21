На Тернопільщину прийшло похолодання. Чи надовго?

21/11/2017 Розмір тексту:

Похолодання йде на Тернопільщину. За прогнозами метеорологів, по всій території регіону спостерігатимуться заморозки, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Опадів найближчими днями не передбачають.

Мінлива хмарність, зниження температури повітря, ожеледиця – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в регіоні поступово холоднішатиме.

«На Тернопільщині передбачається зниження температурних показників. Вночі спостерігатиметься від нуля до трьох градусів морозу, вдень: від нуля до трьох градусів тепла. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Можливі пориви вітру. Упродовж доби залишатиметься незначна ймовірність опадів. Але до кінця тижня ні дощів, ні снігу не передбачається, зате спостерігатимуться заморозки».

Метеорологи попереджають водіїв щодо ускладнення ситуації на автошляхах. Через ожеледицю зберігатиметься підвищений рівень небезпеки.

Софія Романська